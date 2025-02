Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul tuleb e-residentsust lähiaastail jõuliselt edasi arendada, et programm suudaks ellu viia oma täie potentsiaali Eesti majanduse kasvatamisel. «Iga e-residentsuse edusse investeeritud euro toob juba praegu Eestisse vähemalt 8 eurot tagasi. Kümne aastaga on e-residentsus teinud Eesti tuntuks digiriigina, edaspidi peame tugevdama oma konkurentsieelist Euroopa parima ettevõtluskeskkonnana, et tuua Eestisse uusi makse maksvaid e-residentide ettevõtteid,» sõnas Keldo.