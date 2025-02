Maksu- ja tolliamet: platvormide kaudu teenitud tulu peab deklareerima

«Kui platvormihaldur on andmed MTA-le esitanud, siis on tabel juba eeltäidetud. Küll aga palume veenduda, kas andmed on õiged ja vajadusel eeltäidetud andmeid täiendada,» toonitas MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Kui platvormi kaudu teenitud tulu on saadud ettevõtluskontole, siis on tuludeklaratsioonis andmed eeltäidetud tabelis 7.2 ning kõik maksud on selle tulu pealt juba makstud. Kindlasti tuleb andmed üle kontrollida neil platvormi kaudu tulu teeninud inimestel, kes on ettevõtluskonto kasutusele võtnud keset aastat. See tähendab, et varasem ehk ettevõtluskonto kasutamisele eelnenud perioodil teenitud tulu tuleb lisada ise tabelisse 5.1.

Viimaste aastate jooksul on ettevõtluskonto kasutajate arv märkimisväärselt suurenenud. Kui 2019. aastal oli aktiivseid ettevõtluskontosid 1092, siis 2024. aastal lõpuks oli neid juba 18 309.

Kellel tuleb platvormitulu deklareerida?

Teenusepakkujatel nagu suunamudija, kuller, sõidujagaja, koristaja, disainer, keeletoimetaja, maaler jt. Teenuse eest saadud tulu maksustatakse kõigi tööjõumaksudega. Kui väljamakse tegija ei ole Teile tehtud väljamakseid deklareerinud või teenuse osutamine on Teie ettevõtlustegevus, siis tuleb teenitud tulud ise deklareerida. Teenuse osutamisest saadud tulude deklareerimise kohta loe MTA kodulehelt.

Kinnisvara üüri- või renditulu saajatel. Kui üüri- või renditulu väljamaksja on platvorm, siis reeglina peab platvormihaldur väljamakse tegemisel tulumaksu ise kinni. Välismaistelt platvormidelt saadud üüritulu tuleb aga ise deklareerida. Tulude deklareerimisel veendu, et üüri- ja renditulu on deklareeritud või vajadusel märgi saadud tulu ise tuludeklaratsiooni. Tutvu üüri- ja renditulu maksustamisega MTA kodulehel.

Kaupade või käsitöö internetis müüjatel. Kui oled uut või kasutatud kaupa müünud edasimüügi eesmärgil, siis tuleb saadud tulu ise deklareerida. Isiklikus tarbimises oleva asja müük on maksuvaba. Tutvu lisatulu maksustamise ja deklareerimisega MTA kodulehel.