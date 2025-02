Kellel on sel aastal lootust riigilt tulumaksu tagasi saada?

Deklaratsiooni esitamine ja tagastuse kasutamine

2024. aasta tulusid on kõige mugavam ja lihtsam deklareerida e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu, kuhu pääsemiseks peab olema kehtiv ID-kaart, Smart-ID või Mobiil-ID koos kehtivate PIN-koodidega. Kui e-MTA kasutamiseks on tehnilised võimalused olemas, siis e-teenus «Minu sissetulekud avaneb uues vahekaardis» annab ülevaate, kes ja mis summas on inimesele 2024. aastal väljamakseid teinud ning kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Samuti näeb seal oma eeldatavat tulumaksukohustust. Lõplik tulumaksukohustus või tagastus selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kõik maksustatavad tulud ja maksusoodustused.