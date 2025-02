Luminor: tööstuse olukord näitab parenemise märke

«Vaadates laiemalt just neljanda kvartali tulemusi töötlevas tööstuses, siis kasvu on olnud näha aastavõrdluses kulutarvete tootmises, seda 0,4 protsendi ulatuses. Languses on aga kapitalikaupade tootmine 1,4 ja kestvuskaupade tootmine 4,2 protsendiga. Kvartalivõrdluses on kapitalikaupade tootmise tõus lausa 8,4 protsenti,» jätkas Uusküla.