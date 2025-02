Mida kujutab endast Venemaa surmatööstuse lipulaev?

«Meie missioon on parandada inimeste elukvaliteeti, luues kõrgtehnoloogilisi nutikaid tooteid» – kui arvate, et see lause kuulub näiteks mõnele ravimifirmale, siis arvake uuesti. Niimoodi on oma missiooni sõnastanud Venemaa suurim relvatootja Rosteh.