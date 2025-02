Automaksu esimesed tulud: riik kogus jaanuaris miljoneid eurosid

Oodatav vähenemine

«Mootorsõidukimaksu jõustumise järgne mahtude vähenemine oli oodatav, kuna 2024. aasta viimastel kuudel kasvas sõidukite omanikuvahetuste ja Eestis registreerimiste arv tavapärasega võrreldes kaks kuni kolm korda. Nõnda on loomulik, et 2025. aasta esimestel kuudel langeb tehingute arv väga suures mahus,» lisas Jesse.

Jaanuarikuu registreerimiste põhjal saab välja tuua, et inimesed on hakanud eelistama keskmisest ökonoomsemaid ja keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Näiteks sel aastal registreeritud sõiduautode keskmine CO₂ (WLTP) väärtus ja võimus (kW) on see võrreldes 2024. aastaga langenud. Kui 2025. aasta jaanuaris oli keskmine CO₂ (WLTP) näit eeltoodud sõidukitel 116 g/km, siis 2024. aasta oli keskmine 145 g/km.