Elke: jaanuaris langes turg automaksu mõjul üle 60 protsendi

Elke Mustakivi ja Mustamäe Toyota esinduste tegevjuhi Raido Rosenfeldi hinnangul on turulangus oodatud ja prognoositud, kuna detsembris toimus enneolematu kasv. «Kui ainuüksi Toyotasid vaadata, siis registreerimismahud langesid 58,8%. Langus oli seega turu keskmisest väiksem, jaanuaris jäi Toyota 26,1% turuosaga turuliidriks.»

Kuigi jaanuar oli ja on traditsiooniliselt rahulikum kuu, ei tähenda see Rosenfeldi sõnutsi olulist mõju automüügiturule tervikuna. «Uuel aastal alanud müügikampaaniad kompenseerivad automaksuga kaasnevat hinnatõusu. Paljude mudelite puhul muudavad alanud kampaaniad uue auto ostu lõppkokkuvõttes tarbijale soodsamaks kui varem,» hindab Rosenfeld.

Transpordiameti jaanuarikuu uute autode registreerimise statistika M1+N1 kategooriates on näha, et hübriidsõidukid on jätkuvalt populaarseimad (338), teisel kohale jäid bensiinimootoriga sõidukid (313), kolmandale diiselmootoriga sõidukid (248) ning elektrisõidukeid registreeriti 95 korral.