Apteeker presidendi teenetemärgist: mul on inimestega väga vedanud

Valve Raide ütleb, et tunnustus tuli talle ootamatult ja suure üllatusena. «Teen oma igapäevast tööd nii hästi kui oskan. Mul on väga vedanud, et minu ümber on koondunud nii suurepärane meeskond ja partnerid, tänu kellele see kõik on üldse võimalik. Hiiumaa ja Saaremaa inimesed on imelised. Samas olen veendunud, et väga paljud Eesti apteekrid teevad väga head ja tunnustust väärivat tööd,» kommenteerib teenekas apteeker.