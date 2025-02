Majanduse suundumused 2025: intressimäärad, aktsiaturud ja kaubandussõjad

Suurem osa aktsiaturgudest on tõusuteel

Jaanuari parima tootlusega börsideks kujunesid Poola, Ungari ja Saksamaa, mis eurodes mõõdetuna kasvasid kuuga vastavalt 9,4%, 8,9% ja 8,5%. Poola võimalikule kiirele tõusule vihjasin ka privaatpanganduse Foorumi investeerimisüritusel ning Ukraina sõja lõppemise lootus on investorid juba sinnapoole vaatama suunanud. Saksamaa nii tugev esinemine on riigi makromajanduslike murede taustal minu jaoks jätkuvalt positiivne üllatus.

MSCI Europe indeks tõusis jaanuaris 6,5% ning nii tugevat aasta algust pole Euroopa aktsiaturgudel ammu aega nähtud. Alanev inflatsioon ning lootus, et Trump esialgu Euroopale tolle ei kehtesta olid antud ralli peamisteks kütusteks. Miinuspoole suutis Euroopas jääda vaid Taani, kus roheenergeetika ja ravimifirmade aktsiad on mitmendat kuud järjest müügisurve all. Teised põhjamaade börsid rallisid aga kuuga 4-7% ning ka sügavkülmikust nina välja pistnud Eesti aktsiaturg kallines jaanuaris üle 4%.

Kui Vana-Euroopa riikide börside ootamatu tugevus välja jätta, siis muu maailma osas on meie möödunud aasta finantsturgude väljavaates tehtud prognoosid seni väga täpsed olnud. SP500 indeks kasvas jaanuaris eurodes mõõdetuna 2,1% ning Nasdaq 100 1%. Tulemus on positiivne ja lisab tõenäosust, et USA turud lõpetavad ka sel aastal mõõduka plussiga, aga suure kasvu aeg tundub USA-s läbi olevat. Üle pika aja võime Euroopa börsidel sel aastal USA-st paremat tulemust näha. Aasta on veel noor ja olukord võib muutuda, aga seni on Euroopa selgelt ees.