Päikeseenergia toodang on kuue aastaga kasvanud 77 korda

«Kuigi 2024. aastal jõudis päikeseenergia areng 1000 gigavatt-tunnise toodangu näitel olulise verstapostini. Eriti silmapaistvaks teeb tähiseni jõudmise asjaolu, et 2018. aastal oli päikeseenergia toodang vaid 13 gigavatt-tundi. See tähendab, et kuue aastaga on toimunud tohutu areng, mis on tinginud 77-kordse toodangu kasvu. Ulatuslikust päikeseenergia arengust lõikavad tarbijad kasu juba täna – Eleringi andmetel oli mullu päikeselistel tundidel börsihind 26 protsendi võrra madalam kui aasta keskmine börsihind,» teatas KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits.