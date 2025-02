Kliendipäeva korraldas Domus Kinnisvara, kes müüb Avaare Kinnisvara OÜ arendatavat Raadiraja arendust. Arendus on nime saanud kunagise Nõukogude sõjaväelennuvälja järgi ja kuigi formaalselt asub ta Tartu vallas, on sealt Tartu südalinna kiviga visata. Nii on 29 korteriga Raadiraja 10 praktiliselt müüdud ja mais valmivas Raadiraja 12 majas on vaba vaid kolmandik korteritest. Aprillis lüüakse kopp maasse, et ehitada Raadiraja 16, ja juba märtsis hakatakse ka sinna majja kortereid broneerima.