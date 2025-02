Trump tõi turgudele tormi, euribor kukkus kolinal

Euroopa gaasifutuurid on kerkinud viimase kolme nädalaga 17 protsenti. Kiire kallinemine kajastub juba märtsis eestlaste gaasiarvetel. Elenger tõstab märtsist paindliku paketi hinda 0,69 eurolt 0,78 eurole kuupmeetri kohta ja Alexela muutuva hinnaga paketis kerkib hind 0,71 eurole. Viimati oli gaas nii kallis 2023. aasta detsembris.

Gaasi hinna tõusu põhjus on küll Euroopa mahutite rekordkiirusel tühjenemine ning kohustus need suve jooksul vaatamata kõrgele hinnale täita, kuid tulevikus mõjutab energiaturgu märkimisväärselt Trumpi algatatud tollisõda. Näiteks Hiina rahandusministeerium teatas teisipäeval, et kehtestab vastulöögina USA-le nende söele ja veeldatud maagaasile 15-protsendilise ning toornaftale, põllumajandusseadmetele ja mõnedele autodele 10-protsendilise tollimaksu. Tariifid hakkavad kehtima 10. veebruaril.