KAUP KOOS Oleg Grossi spaahotelli ehitab Viljandisse Nordecon

Viljandi linna, otse Viljandi järve kaldale kerkiva neljakordse multifunktsionaalse hoone mahuks on 15 800 ruutmeetrit ning see sisaldab lisaks ujulale, kaasaegsele vee- ja saunakeskusele ning restoranile 150 avarat rõduga hotellituba ja konverentsikeskust. Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud KOKO arhitektid ning kavandamisel on suurt rõhku pandud energiatõhususele ja keskkonnasõbralikele lahendustele, et hoida pikaajalisi ekspluatatsioonikulusid madalal.