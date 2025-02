Mobiilifirma tühistas ootamatult Mobiil-ID lepingu. Mida ette võtta?

Elisa tootespetsialist Kristel Mägi toonitas, et Elisa lõpetab lepingu ja tühistab Mobiil-ID sertifikaadid vaid äärmiselt harvadel juhtudel, näiteks juhul, kui ettevõttel on põhjendatud alus arvata, et dokumenti on kuritarvitatud. «Seega tõenäoliselt võib siin pigem olla tegemist üllatavalt levinud olukorraga, kus kasutaja on sõlminud omale Mobiil-ID lepingu, kuid tema number on kolmanda osapoole nimel (tööandja, partner vm) ning kolmas osapool on lõpetanud kasutaja Mobiil-ID lepingu, aga teenuse kasutaja pole sellest otsusest teadlik või on selle info unustanud,» ütles ta.