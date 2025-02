Eestis on seni kasutusel olnud peamiselt aeglasem reserv, mis häirete korral reageeriks viie minuti jooksul. Sunly Pikkori aku suudab reageerida elektrivõrgu sageduse muutustele kõigest 30 sekundiga. See tähendab, et Sunly saab kohe turu avanedes pakkuda Eleringile reguleerimisteenust, et tasakaalustada elektrisüsteemi ja hoida sagedust 50 Hz juures.

Sunly Eesti juhi Klaus Pilari sõnul on Mandri-Euroopa võrguga sünkroniseerimine Eesti jaoks ajalooline samm, mis toob endaga ka suure vastutuse hoida elektrivõrk stabiilsena. «Meil on hea meel, et Sunly saab oma salvestuslahendustega toetada kiiret reageerimist ja seeläbi energiajulgeolekut. Pikkori aku on Eestis täna ainus töötav lahendus, mis suudab nii lühikese aja jooksul võrku stabiliseerida, ja see on meie jaoks suur vastutus ja võimalus,» lisas Pilar.