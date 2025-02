Loetletud päevad desünkroniseerimiseni: millised Circle K tanklad töötavad elektrikatkestuse ajal?

«Kütuse tankimise võimalus elektrikatkestuse korral on mõeldud kõigile tarbijatele, kuid eelisjärjekorras alarmsõidukitele,» selgitas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik. «Ettevõtetel on tankimiseks on vajalik sõlmida meiega ärikliendileping, mille alusel saame kütust elektri- ja sidekatkestuse korral müüa Circle K maksekaartidega – või tasuda kütuse eest kas sularahas või pangakaardiga, kui side pankade kaardikeskusega on olemas.»