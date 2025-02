Jõuline samm: Tarbijakaitseamet sulges summ.ee veebipoe

​3. veebruari seisuga on tarbijavaidluste komisjonile esitatud 87 avaldust seoses ettevõttega LPTRADE OÜ, 14 avalduse menetlus on lõpetatud seoses nõude rahuldamisega. TTJA teatel pole kaupleja vastanud tarbijate pöördumistele ega andnud menetluste käigus selgitusi ka ametile. Kahjuks on tegemist ettevõttega, kes ei täida tarbijatega sõlmitud lepinguid ja rikub tarbija õigusi, tõdes amet.

Jätkuvalt soovitab TTJA tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda igakülgselt riske enne LPTRADE OÜ võimalike muude kanalite vahendusel kauba tellimist. Tarbijatel, kellel on kaupleja vastu nõudeid, on õigus pöörduda oma nõudega kaupleja vastu ka kohtusse maksekäsu kiirmenetluses või hagiavaldusega. Kohtuotsused on sundtäidetavad, kui kauplejal on vara. Enne kohtusse pöördumist peab tarbija olema teinud raha tagasisaamise avalduse (taganemisavalduse) kauplejale. Kuidas lahendab nõudeid kohus ja kas kohtutäituril õnnestub kohtu otsuseid täita, ei saa ette hinnata.