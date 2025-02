Keskpanga andmetel on praeguseks vahetamata veel 43,6 miljoni euro väärtuses Eesti kroone: 28,4 miljonit pangatähte (36,9 miljoni euro väärtuses) ja 319,5 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Keskpank tõdes, et huvi kroonide eurodeks vahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike.