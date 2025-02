SÜNGE PROGNOOS Viiendik Venemaa ettevõtetest võib pankrotistuda

Venemaal asuva Makromajandusanalüüsi ja lühiajalise majandusprognoosi keskuse ekspertide koostatud raport on üsna sünge. Raporti kohaselt on riigi majanduses kasvamas süsteemsed finantsriskid, kusjuures aasta lõpus võib Venemaa majandus seista silmitsi juba majanduslangusega.

Peamisteks murekohtadeks agressorriigi majanduses on rahaturu intressimäärade jätkuv tõus, aeglustunud laenukasv ja ettevõtete suutmatus teenindada varem võetud võlgu. Süsteemse panganduskriisi tõenäosus on raporti kohaselt keskmisel tasemel. Probleemsete ja lootusetute laenude osakaal on vähenenud 5,4 protsendini, kuid riskid on kasvanud tööstussektoris. Prognoositakse, et ligi 20 protsenti tootmisettevõtetest võib sattuda maksejõuetuse ohvriks 2025. aasta teises kvartalis.