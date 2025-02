Varjendite rajamine – vajalik investeering Eesti turvalisusesse

Miks on eelnõu vajalik?

Eesti on territoriaalselt väike riik, mistõttu on ääretult oluline, et inimesed jõuaksid ohu korral kiiresti turvalisse kohta. Kõige parem on, kui nad saavad jääda samasse hoonesse, kus nad parasjagu viibivad ning liikuda selle turvalisse ossa. Seepärast kehtestataksegi nõue, et uued suuremad elu- ja avalikud hooned, kus inimesed viibivad pikema aja jooksul, peavad sisaldama varjumiseks sobivat kohta. See ei ole lihtsalt bürokraatlik lisakohustus, vaid hoolega kaalutud võimalus parandada elanike turvalisust.

Mida seadus tegelikult hakkab ütlema?

Eelnõu näeb ette, et varjendite rajamise nõue uutele kavandatavatele hoonetele, mis ei ole veel saanud ehitusluba, hakkaks kehtima alates 2025. aasta sügisest. Selguse mõttes tuleb lisada, et lõplik rakendusaeg sõltub seadusandlikust protsessist ning selgub alles siis, kui eelnõu on läbinud kõik vajalikud kooskõlastused ja saanud heakskiidu. Kusjuures, varjendite rajamise kohustus ei teki kõigile uutele ehitistele, vaid alates 1200 m2 netopinnaga erineva kasutusega hoonetele ning tööstus- ja laohoonete puhul on see piir isegi suurem.