Kohus rõhutas, et kompleksluba on Enefit Power AS-ile seatud üsna rangetel tingimustel, mis tagavad õlitehase kiire keskkonnasäästlikkuse. Loa kohaselt peab ettevõte rakendama olulisi meetmeid, sealhulgas süsiniku püüdmist ja uttegaasi keskkonnasäästlikku kasutamist hiljemalt 2031. aastaks, mis vähendab tehase mõju kliimale märkimisväärselt. Keskkonnaamet vaatab kompleksloa uuesti läbi, kui õigusnormid muutuvad. Lisaks on ettevõte kohustatud igal aastal esitama Keskkonnaametile aruande, mis kinnitab keskkonnanõuete ja vähese süsinikuheitega majanduse eesmärkide täitmist.