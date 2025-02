Putin: Euroopa nõtkutab varsti peremehe ees põlvi

Trumpi peamiste kaubanduspartnerite kaupadele tollimaksude kehtestamiste otsuse peale kommenteerisid Kremli esindajad esmaspäeval, et jälgivad USA ning tema liitlaste vahel suurenevaid pingeid. «Seal on palju pingeid ja meil ei ole mingit soovi end sellega siduda ega sellele mingit hinnangut anda,» lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. «Las asjasse segatu riigid klaarivad selle ise ära,» vahendab Ria Novosti Peskovi esmaspäeval pressikonverentsil ajakirjanikele öeldut.

Globaalsed aktsiaturud on esmaspäeval languses ning dollar tõuseb, sest investorid püüavad aru saada, kuidas USA presidendi Donald Trumpi tollimaksud USAd ennast ning suuremaid kaubanduspartnereid mõjutavad. Euroopa liidris on kinnitanud, et kui USA Euroopale tollimaksud kehtestab vastatakse samaga. Prantsuse president Emmanuel Macron kinnitas esmaspäeval Brüsselis, et Euroopa Liit peab enda eest seisma, kui USA president Donald Trump teeb teoks oma ähvarduse kehtestada bloki kaupadele tollitariifid, vahendas AFP. «Kui meid kaubavahetuses rünnatakse, peab Euroopa kui tõeline jõud enda eest seisma ja reageerima,» ütles Macron EL-i liidrite mitteametlikule kohtumisele saabudes.