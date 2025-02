Jaanuaris hinnatõus küll pidurdus, kuid maksutõusude tuules edaspidi inflatsioon kiireneb

Kuna jaanuar on üldiselt hinnaalanduste kuu, siis sesoonselt korrigeerituna tõusid hinnad 0,1 protsendi võrra. Aastavõrdluses kasvasid hinnad Eestis 2,8 protsenti. See on märkimisväärne hüpe allapoole võrreldes detsembrikuise 4,1 protsendiga. «Suur erinevus tuleb sellest, et eelmise aasta jaanuaris tõusis käibemaks ning hinnad tõusid tol ajal vastavalt. Nüüd ei ole enam käibemaksuga seotud hinnatõus enam aastaarvestuses näha ning aastases hinnakasvus muud majanduslikud tegurid nagu palgatõus ja muude kulude kasv, kuid ka odavnev Hiina import,» rääkis Uusküla.

Tema sõnul on väike hinnatõus aasta alguses hea uudis Eesti tarbijale. «Sageli on jaanuar just see kuu kus hindu üle vaadatakse ja uusi hinnakirju kehtestatakse ning praegusel ajal tähendab see sageli, et hinnad tõusevad ja märgatavalt, sest vahepeal on hinnad jäänud tegelikkusega kohandamata. Kuna aga hindu ei tõstetud, siis on see märk, et hindade suurem kohanemine peale suurt hinnatõusu on jõudnud lõpule,» märkis Uusküla.