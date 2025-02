Juht: läbipõlemise kõrval tuleb osata märgata ka töötaja okkalisust

Läbipõlemine on tõsine probleem ja midagi, mis võib saada saatuslikuks kõigile, kes suruvad end üle mõistlikkuse piiri. Ent nii halb kui ka läbipõlemine poleks, on see enamasti üsna sirgjooneline protsess – kõik on hästi, kuni ühel hetkel käib klõps ära ja enam lihtsalt ei suudeta. Sellest veidi vähem tõsine, ent samas sageli ilma selge hea lahenduseta olukord on pikaajalisest ülepingutamisest tekkiv frustratsioon ja iseloomu muutus, mida tunnetavad eelkõige sellesse punkti jõudnud inimese kolleegid.

See on olukord, kus inimesed on aastaid ja aastaid pingutanud, talunud tugevat stressi, kandnud suurt vastutust ning andnud endast kõik, mis anda saab. Kogu selle pinge taustal on muututud, võetud aina kinnisem hoiak ja hakatud üha enam endast eemale tõrjuma teisi kolleege. Üldse mitte harva sõnumiga, et teistega ei saa asju koos teha, kuna nad rikuvad ära selle «beebi», mille elus hoidmise nimel ülepingutav töötaja aastaid rüganud on.

Kui keegi tunneb, et ta vastutab kõige eest, on teiste eemaletõrjumine loomulik nähtus. Tuntakse, et ainult tema pingutab ja teised vaid rikuvad asjad ära. Kuna aga abi ei taheta vastu võtta ega suudeta seda varianti enam isegi näha, muutub käitumine teiste suhtes ebameeldivaks. Ollakse frustreerunud, väsinud ja okkaline, ent sellest punktist ei nähta väljapääsuteed. Mõnikord seda ka ei otsita.