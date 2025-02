Financial Times: Euroopa Liit tahab müügiplatvormid panna tolliametnike tööd tegema

Financial Times kirjutab, et kuna väikese väärtusega pakkide saatmine Euroopa Liitu on mitmekordistunud: mullu jõudis liitu 4,6 miljardit säärast pakki, neli korda rohkem kui 2022. aastal, siis on Euroopa ametnikud sattunud suure töökoorma alla. Sealjuures tuleb 90% pakkidest Hiinast. Nüüd soovitakse teha seadusemuudatust, mis paneks osa tööd kauplemisplatvormide õlule.