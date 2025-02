EKP langetas intresse: kas see tõukab majanduse kasvule ja kui odavaks läheb laenuraha?

Ka laenuraha odavnemine ei toimu paraku varem loodetud tempos. Kui veel mõned kuud tagasi oodati rahaturgudel, et kodulaenude baasintress, 6 kuu euribor kukub sel suvel 1,9 protsendini, siis nüüd näitavad tulevikutehingud, et intress võib jääda pidama 2,2 protsendi kanti. Eesti kodulaenuvõtjale tähendab see, et keskmise, 150 000-eurose laenu puhul, on aastane intressikulu varasemast ootusest üle 300 euro võrra suurem.