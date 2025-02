Kanada teatas, et kehtestab 25-protsendise karistustolli 107 miljardi väärtuses USAs valmistatud kaupadele, kirjutas Bloomberg. CNBC andmetel pandi Kanada energiale 10-protsendine tollitariif.

«Me ei taha olukorda eskaleerida, aga me seisame Kanada eest, kanadalaste eest ning Kanada töökohtade eest,» ütles Kanada peaminister Justin Trudeau. Trudeau rõhutas, et Kanada on alati USA kõrval seisnud ning praegune USA poliitika ähvardab kahe riigi pikaaegseid sidemeid rikkuda.