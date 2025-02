Meta käskis spioonifirmal Whatsappi kaudu inimeste järele nuhkimise ära lõpetada

Reuters kirjutab, et Mark Zuckerbergile kuuluva Meta grupi Whatsappi rakenduse juhtfiguurid on nüüd tunnistanud, et Iisraeli luurefirma Paragon on läbi nende rakenduse enam kui 20 riigi kodanike järele luuranud. Millistest riikidest jutt on, Whatsappi esindaja ei öelnud, küll tunnistas ta, et Paragoni huviorbiidis olid peamiselt ajakirjanikud ja kodanikuühiskonna esindajad.