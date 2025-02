Forbesi andmetel on tehisintellekti abil püütud kätte saada inimeste andmeid Eestiski väga levinud skeemi abil: inimesele helistatakse, öeldakse, et nad on gmaili esindajad, et inimese konto on häkitud, nüüd tuleb hakata klikkima teatud linkidel, et ohust pääseda. Ainult helistajaks pole nüüd enam päris elus pätt vaid tehisintellekt. Forbesiga kõnelenud inimesed, kes ise olid tehnikaeksperdid, kinnitasid, et helikvaliteet ja kõne oli nii hea, et nad poleks arvanud, et tegu pole pärisinimesega.