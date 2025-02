Pühapäeval kerkib Eestis elektri keskmine börsihind 116,5 eurolt MWh eest 130,36 euroni MWh eest. See teeb 13 senti kWh eest, millele lisanduvad elektriaktsiis, riigimaksud, võrgutasud, taastuvenergiatasud ja muu.

Kõige kallim on homme elekter kella 19 ja 21 vahel, mil elektri börsihind kerkib 169 euroni MWh eest. Odavaim tund on eeloleval ööl kella 1 ja 2 vahel, mil elektri börsihind on 54 eurot MWh eest pluss kõik maksud.