Nädal Venemaast lahtiühendamiseni: Telia ütleb, mis sideteenusega juhtub

Telia märkis, et sideteenuste osutamiseks on vajalik elektri olemasolu. Telia on teinud läbi aastate märkimisväärseid investeeringuid sideteenuste elektriautonoomsuse tõstmisse. Telia väitel on uued investeeringud võimaldanud hästi toime tulla piirkondlike elektrikatkestustega, mis on tingitud erinevatest ilmastikunähtustest, olgu selleks siis tormituuled, suured lumesajud või jäävihm. Tänu sellele on saanud ettevõtte kliendid kasutada katkematut mobiilsidet isegi olukorras, kus elekter puudub mitmeid päevi.