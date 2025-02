Euroopa komisjon ostab maksumaksja raha eest europarlamendile propagandat

Summa, mille üle vaidlus käib, on märkimisväärne - 5,4 miljardit eurot - ja on mõeldud Euroopa roheprojektideks (LIFE-programm). Juba läinud aasta novembris teatas Euroopa komisjon, et seda raha organisatsioonid enam lobitööks kasutada ei saa. Kui palju sellest otse lobitööks läks, pole teada. See on aga väike piisk meres, sest muid programme, läbi mille magus lobiraha voolab, on veel.