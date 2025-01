Uus ohtlik trend: kindlustus paneb südamele, mida vältida

PZU Kindlustuse kindlustusosakonna juht Elo Raitviir märkis, et kodukindlustuse kahjujuhtumite arv kasvas mullu seitse protsenti. See viitab sellele, et koduomanikud puutusid sagedamini kokku riskidega, nagu loodusõnnetused, erinevad lekked ja tulekahjud.