LUUBI ALL Eesti Energia juhtide bluff – õlitööstus hakkab plasti ja vanu rehve töötlema

Õlitehas kuumutab põlevkivist õli ja bensiini. Mitu aastat on Eesti Energia juhid rääkinud, et õige pea hakkab õlitehas toormena kasutama plasti ja vanu rehve. See on tähtis põhjusel, et põlevkivi kui fossiilkütus on rohepöörde tõttu põlu all. Lubadus hakata õli ajama plastist ja kummist on olnud kui indulgents sadade miljonite investeerimiseks Narva.