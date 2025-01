Turg annab selge signaali: fossiilkütused ei ole enam investorite lemmikud

Fossiilkütuste sektor on jätkuvalt surve all ning 2024. aasta ei toonud selles osas muutust. Aasta jooksul pakkusid fossiilkütuste aktsiad investoritele vaid 5,72-protsendilist tootlust, samas kui S&P 500 indeks kasvas 25,02 protsenti.

See on järjekordne märk pikaajalisest trendist, kus nafta-, gaasi- ja söesektor jääb laiemale aktsiaturule järjest enam alla. Viimase kümne aasta jooksul on fossiilkütuste sektor alatoiminud seitsmel aastal, olles üks kõige volatiilsemaid ja madalaima tootlikkusega sektoreid.