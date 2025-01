SEITSE PÄEVA TÕEHETKENI 3 soovitust ettevõtjale, kuidas maandada Eesti elektrisüsteemi Venemaast lahti ühendamise riske

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Andri Harani sõnul saab hinnata, et keerulise geopoliitilise olukorra tõttu on Balti riikide elektrisüsteemi Venemaa sagedusalast Mandri-Euroopa sagedusalasse üleviimise perioodil elektrikatkestuste tõenäosus tavapärasest mitukümmend korda kõrgem.

«Samal ajal tähendab see siiski, et tõenäosus jääb mitte rohkem kui paari protsendi suurusjärku. Samas näiteks kindlustuskaitsega maandatakse ka kordades väiksemaid riske, kui nende realiseerumine tähendaks ettevõttele suurt rahalist kahju või veel hullem, põhitegevuse pikemaks ajaks seiskumist. Seega on elektrisüsteemi Venemaa sagedusalast lahtiühendamine hea ajend ettevõtjatel riskid läbi mõelda ja ettevalmistused ära teha,» soovitas Haran.