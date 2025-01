Ettevõtja Guido Pärnits ütleb, et Eesti peaks lahkemalt kutsuma nii võõrtööjõudu kui ka suuri investeeringuid, sest nii on võimalik majandus taas edenema saada.

Viimane on juba aasta aega olnud taas tervikuna eestlaste käes. Ülemiste City on pereettevõte, mille enamusosalus on kadunud Ülo Pärnitsa laste Guido Pärnitsa ja Signe Suurväli ning nende laste ja lastelaste kontrolli all. Kui juba omanike üleslugemiseks läks, siis Ülemiste kaubanduskeskus kuulub Norra ettevõttele Linstow.

Valitsus ja ka Tallinna linnavalitsus võiks majandusolukorda palju rohkem mõjutada. Mul on tunne, et oleme jäänud mugavustsooni ja arvame, et see, mis toimis viis aastat tagasi, toimib ka praegu. Küsimus ei ole isegi selles, kas praegu on kerged või rasked ajad.