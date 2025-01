Swedbank: majapidamiste tarbimine on üsna nõrk

Jaekaubandusettevõtete müügimaht detsembris küll suurenes, kuid 2024. aastal kokku vähenes see 3 protsenti, kusjuures langus kestis teist aastat järjest. Nii oli detsembris müügimaht veel umbes samal tasemel nagu 2021. aasta kevadel. Kui 2021. aasta kevadest kuni 2023. aasta keskpaigani olid jaekaubanduse müügimahud pikaajalisest trendist tublisti kõrgemal – seda nii koroonakriisist väljumise ja teise pensionisamba rahade kasutamise tõttu –, siis viimased poolteist aastat on see liikunud trendist allpool. Selle taga on Mertsina sõnul nii majapidamiste nõrgem ostujõud ja kindlustunde halvenemine, kuid osaliselt ka varasem suurem tarbimine.