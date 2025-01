Kauge kukkumise kaja: USA tehnoloogiasektori kukkumine jooksutas kokku Lightyeari äpi

Ühe suurima löögi sai ka eestlase üks lemmikaktsia Nvidia, mis kukkus esmaspäeval USA turu avanedes 142 dollarilt 124 dollarile. Pooljuhtide ja infrastruktuuritarkvara arendaja ja tootja Broadcom kaotas 17 protsenti oma aktsia väärtusest. Säärase kukkumise põhjuseks on asjaolu, et DeepSeeki mudel on pööranud pea peale arusaamad tehisintellekti arendamise kuludest ja vajalike investeeringute mahust.