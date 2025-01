Selver: pikalt kestnud majandussurutis on muutnud klientide tarbimismustreid

Kaupmeeste suurim mure

Suurimaks mureks kaupmeestele oli 2024. aastal mahulise müügi languse jätkumine. Toidukaupade hinnakasvu kiirenemine aasta lõpus süvendas langust mõnevõrra. Kogu jaekaubanduse mahulise müügi langus on kestnud üheksa, toidupoodide mahulise müügi langus 11 kvartalit. Mahulise müügi languse jätkumine kõneleb sellest, et tarbijate kiire hinnatõusu eelne ostujõu tase pole taastunud. Ostukorvi vaadates on raskuskese jätkuvalt rohkem igapäevaks toimetulekuks olulistel kaubagruppidel. Pikema tarbimiseaga kestvuskaupade ostuotsused püsivad ooterežiimil. Euribor alaneb, kuid laenulepingutesse jõuab intressikulu langus viitajaga ja leibkondade kulutuste struktuuris kulus nende katmiseks 2024 aastal veel arvestatav osa. Kindlustunnet on mõnevõrra õõnestanud muutuv maksukeskkond, mis ka järgnevatel aastatel kätte jäävat rahasummat mõjutab. Jätkuv keskmise palga kasv sellest suurema osa kompenseerib, kuid võimalusi rohkem tarbimiseks see lõpptulemusena piirab.