Autode müük kasvas aastavõrdluses 31 protsenti, seda juba eelmise aasta kõrgelt tasemelt kui osteti uusi autosid ennaktempos, et vältida kõrgema käibemaksu maksmist. Nii kasvas tarbimine koos autodega lausa 9,4 protsenti aastavõrdluses. Autode müügis on aga oodata selle aasta esimesel kolmel kuul madalseisu sest paljud endest, kes soovisid autot osta, on seda juba teinud.