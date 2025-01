Majandusminister ootab igaühelt suuremat panust

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist on saanud viimaste aastate jooksul omamoodi veider asutus: kui varem olid selle juhtimise all enam-vähem kõik majandusega loogiliselt seotud teemad alates energeetikast ja lõpetades transpordiga, siis esimene neist on liikunud kliimaministeeriumisse, teine aga jagatud põllumajandusministeeriumiga. Vastu on saadud maa- ja ruumiamet ning võrdõiguslikkuse osakond.

Kuid mitte ainult: Erkki Keldo juhtida on ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA), lisaks on ta suutnud välja rääkida 160 miljoni eurose ettevõtete investeeringutoetuse ning tema juhtimisel all loodi ka 100 miljoni euro suurune nn kaitsefond, millega plaanitakse Eesti kaitsetööstust arendama hakata.

Kokkusaamist tuli päris kaua oodata – sügisel ei lastud mind siia majja sisse, sest ma ei esitavat teie sõnumeid.

​Keldo: No oma sõnumeid esitan ma ikka ise!

Seda minagi. Sügisel lubasid riigiasutused suuri kärpeid: kus ja palju teil neid tehtud on?

Me joonlauakärbet ei teinud, vaatasime allasutustesse sisse. Inimesed ei saa aru, et ministeeriumis töötab alla 200 inimese, aga töötukassas, mis on meie allasutus, 1000. Seal koondasime eelmisel aastal 70 inimest.

Tuleb aru saada, et kärbe ei puuduta mitte ainult ministeeriumi, vaid ka allasutusi. Näiteks EISA koondab 66 töökohta. Seoses digiosakonna liikumisega justiitsministeeriumisse ning maa-ja ruumiameti juurdetulekuga hoiame kokku pool miljonit. Küsimus pole koondamistes, vaid teenuse efektiivsuses.