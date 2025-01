Euroopa majandus on tardunud. Kui aastavõrdluses oli neljandas kvartalis näha veel väikest positiivset muutust, siis võrreldes kolmanda kvartaliga oli kasv null. Suured lootused on pandud sellele, et Euroopa Keskpank (EKP) suudab oma intressilangetustega majandust üles tõugata, kuid kaheprotsendilisest eesmärgist kiirema hinnatõusu tõttu seda teha ei julgeta. Nii piirdus ka neljapäevane baasintresside langetamine vaid 25 baaspunktiga. EKP president Christine Lagarde ütles pressikonverentsil, et 50-punktilist langetamist isegi ei arutatud.