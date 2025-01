AK Ettevõte, kellest sõltub kogu maailma digitaalne toimimine

Maailma arvutitööstuse jaoks on TSMC (mitte segamini ajada sarnase nimega ettevõttega Taiwan Semiconductor Company) nii oluline ettevõte, et tihtipeale kutsutakse seda Taiwani «ränikilbiks», sest sealsed poliitikud, aga ka kiibitööstuse juhid usuvad, et seetõttu ei söanda Hiina Taiwanit rünnata.

Nagu sageli, on ka TSMC edu alusepanijaks ettevõtte asutaja, kes on ladunud vundamendi, millel põhineb ettevõtte edasipidine areng ja kasv. ​TSMC asutaja on Hiina-USA ettevõtja Morris Chang, keda on hakatud kutsuma ka pooljuhttööstuse isaks.