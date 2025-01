11 aastat järjest Miks on Eesti maksusüsteem maailma parim?

Iga-aastane International Tax Competitiveness Index (ITCI) analüüsib maailma riikide maksusüsteeme, hinnates nende atraktiivsust ettevõtetele ja investoritele. Indeks võrdleb 38 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riigi maksusüsteeme ning hindab, kui konkurentsivõimelised ja neutraalsed need on. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millised maksusüsteemid soodustavad majanduskasvu ja investeeringuid ning millised võivad pidurdada majanduslikku arengut.