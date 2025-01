Aasta parimaks kaubamärgiks kandideerivad Eesti ettevõtjate märgid, mis on registreeritud 2024. aastal Eesti Patendiametis või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPOs). Võistlustulle on astunud kaksteist märki, mis kõik on möödunud aastal pälvinud patendiametilt kuu kaubamärgi tiitli. Tegu on märkidega, mis on eriliselt keelemängulised, nutikad, humoorikad või on muul moel sõnaliselt või visuaalselt silmatorkavad – ja seeläbi ka tarbijate jaoks meeldejäävad ja atraktiivsed.