«Turu ootused eeldasid seda langetust juba detsembrist ja tänaseks on keskpanga intressiga seotud kuue kuu euribor langenud juba alla 2,6 protsendi. See näitab, et finantsturud ootavad edasisi langetusi. Analüütikute hinnangutel jõuab EKP baasintress sellel aastal kahe protsendini,» ütles Eamets.