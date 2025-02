Postimehele teadaolevalt said üliõpilased jaanuarikuu alguses kirja, kus teavitati, et riiklike kärbete tõttu kõrghariduse valdkonnas kaotatakse alates 2025. aastast kõikides kõrgkoolides tulemusstipendium ning kevadsemestrist tulemusstipendiumi enam taotleda ei saa.

«Tudengitel on praegu niigi majanduslikult väga raske, mistõttu isegi mitte väga suur tulemusstipendium on üliõpilasele arvestatav sissetulek,» rääkis anonüümsust palunud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane, kelle sõnul pingutati selle nimel väga palju. Tudengi sõnul näitab selline otsus riigi silmakirjalikkust: ühelt poolt räägitakse tervishoiutöötajate põuast, kuid teisalt võetakse see vähenegi riigi tugi ära.

«Tulemusstipendium motiveeris õpilasi rohkem pingutama väga heade õpitulemuste nimel. See protsent tudengeid, kes selle välja teenisid, on tegelikult nii väike (kuus protsenti). Ma ei arva, et need õpilased hakkaksid nüüd halvemini õppima, kui neilt preemia ära võeti, aga see oli ikkagi kuidagi sümboolne tänu pingutuse eest,» kommenteeris Tallinna Ülikooli sessioonõppes õppiv tudeng.