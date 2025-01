Avaron hakkas avalikult pakkuma võlakirjafondi

Fond alustas tegevust juba 2023. aasta oktoobris ja tänaseks on fondi maht kasvanud üle 20 miljoni euro, millest 3,4 miljonit on Avaroni ja Avaroni tiimi enda investeeringud. Kui varasemalt oli fond mitteavalik, siis eelmisel nädalal kooskõlastas finantsinspektsioon fondi uued tingimused ning fond on nüüd avatud märkimiseks kõigile investoritele.

Avaron Asset Managementi juhtivpartner Kristel Kivinurm-Priisalmi sõnul on fond sobilik just neile investoritele, kes soovivad hajutatult investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse. Avaroni Võlakirjafondi eesmärk on pakkuda investoritele ühe ostuga hajutatud võlakirjaportfelli. Nimelt on fondi portfellis üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Fondi A-osaku 2024. aasta tootlus oli peale tasusid 11,5%, millele andis taganttuule intressitasemete langus Euroopas.