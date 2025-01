Vaatamata Trumpi nõudmistele jätab Powell intressimäärad muutmata

Föderaalreserv otsustas kolmapäevasel Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) koosolekul jätta oma baasintressimäärad muutmata vahemikus 4,25% kuni 4,50%. Föderaalreservi esimees Jerome Powell rõhutas, et kuigi majanduskasv püsib tugev ja tööturg on stabiilne, on inflatsioon endiselt probleem.